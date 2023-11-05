مطار هامبورج الألماني يستأنف حركة الطيران بعد إنهاء عملية احتجاز رهينة

صرح متحدث باسم مطار هامبورج شمالي ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه تم استئناف حركة الطيران في المطار بعد إنهاء عملية احتجاز رهينة.

وقال المتحدث مساء اليوم الأحد: "أُعْيِد فتح المطار مرة أخرى".

من جانبه، أفاد موقع "فلايت رادار24.كوم"، بأن أول طائرة هبطت في المطار بعد استئناف حركة الطيران كانت طائرة تابعة لشركة يورو وينجز قادمة من مدينة هانوفر.

وذكر المتحدث أن من المنتظر تسيير رحلات سفر ووصول أخرى، لكنه قال إن من الوارد حدوث إلغاء أو تعطل في الرحلات، وطالب الركاب بالاستعلام عن رحلاتهم عند الحاجة لدى شركات الطيران التابعة لها.

وكان تم إغلاق المطار لمدة أكثر من 20 ساعة بعد أن اقتحم رجل مسلح إحدى بوابات المطار بسيارته وعلى متنها ابنته الصغيرة، 4 أعوام، ودخل إلى ساحة المطار مساء أمس السبت واحتجز ابنته الصغيرة كرهينة.

وكان الرجل المسلح سلم نفسه للشرطة بعد ظهر اليوم، وتم إلقاء القبض عليه من جانب الشرطة.

يذكر أن إجمالي عدد الرحلات المجدولة في المطار لليوم الأحد كان يبلغ 286 رحلة بعدد ركاب يبلغ 34 ألفًا و500 راكب، بواقع 139 رحلة سفر و147 رحلة وصول.

واضطر المطار إلى إلغاء 213 رحلة بسبب عملية احتجاز الرهينة التي أثرت على 27 رحلة بعدد ركاب يقارب 3200 شخص مساء أمس.