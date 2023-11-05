 وصول 40 طن مواد اغاثة من الكويت إلى مطار العريش الدولي - بوابة الشروق
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وصول 40 طن مواد اغاثة من الكويت إلى مطار العريش الدولي

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 1:11 م | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 1:11 م

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الأحد، الطائرة الكويتية رقم 13 ضمن الجسر الجوي الكويتي الذي يقدم مساعدات إغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر في الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الطائرة الكويتية حملت 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية ويتم التفريغ تمهيدا للنقل إلى مخازن الهلال الأحمر في العريش.

يذكر أن دولة الكويت نقلت حوالي 290 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية و16 سيارة إسعاف إلى مطار العريش الدولي منذ بداية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وبذلك يصل عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء منذ 12 أكتوبر إلى 79 طائرة نقلت حوالي 1770 طنا من المساعدات الإغاثية.

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