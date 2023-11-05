المبادرة الوطنية الفلسطينية: أمريكا تغطي على امتلاك إسرائيل النووي حتى لا تتعرض للمساءلة

علق رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إمكانية قصف قطاع غزة بقنبلة نووية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن هذا الوزير الإسرائيلي ينتمي لحزب استيطاني يميني متطرف وهو حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، الذي يمثل الأصولية اليهودية المتطرفة، مؤكدا أن فكره لا يختلف كثيرا عن أفكار رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو في التطرف، ولكنها يختلف عنه في نقطة واحدة وهي الغباء.

ولفت إلى أنه هذا الوزير كشف عما يتم تداوله داخل الحكومة الإسرائيلية في العلن، مشددا على أنه ليس رأي شخصي له، ولكنه يعبر عن مداولات دارت داخل أروقة حكومة اليمين.

وأشار إلى أن كمية المتفجرات التي أُلقيت على قطاع غزة بلغت 26 ألف طن، موضحا أن هذه المتفجرات قوة تدميرية أكبر من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما، ومن ثم فهذا العنف المفرط هو تعبير حقيقي عن سياسة حكومة تل أبيب التي ترغب في إجراء تطهير عرقي لشعب غزة.

ونوه بأن حديث الوزير الإسرائيلي عن السلاح النووي، ليس كشف عن سر بامتلاك تل أبيب للسلاح النووي فقط، لكنه يكشف سياسة التضليل التي تمارسها حكومات إسرائيلية ومواصلة التغطية عليها من الولايات المتحدة؛ حتى لا تسأل الوكالة الدولية للطاقة النووية تل أبيب حول تلك الأسلحة، خاصة مع سعي الوكالة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.