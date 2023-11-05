 اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لإسرائيل أمام قاعدة أمريكية في تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لإسرائيل أمام قاعدة أمريكية في تركيا

د ب أ
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 11:36 م | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 11:36 م

ذكرت تقاريروسائل الإعلام التركية اليوم الأحد، أن اشتباكات وقعت مع الشرطة خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمام قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية في تركيا.

وقالت قناة "إن تي في" التلفزيونية وصحيفة "حريت" اليوم الأحد، أن بعض المتظاهرين تركوا التجمع وحاولوا دخول أراضي القاعدة الأمريكية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ودفعهم للتراجع.

وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية قد نظمت المظاهرة.

وأظهرت لقطات من هيئة الإغاثة المتظاهرين وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية وأعلام حركة حماس.

 


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