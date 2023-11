كيف تفاعل فنانو الشارع الأوروبيون مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟

ربما يكون تأثير الأعمال الفنية الصادقة في تعبيرها عن القضايا والأحداث، أقوى بمراحل من صور القتل والدمار التي يخلفها طغيان بني الإنسان، وقد يرجع ذلك إلى قدرتها على توصيل الرسالة دون آلم، وإصابة الهدف بنوع من الرحمة، بما يكفي لتستوعبها عقول قد لا ترى الحقيقة تحت وطأة القسوة.

ودائمًا ما توفر الحرب والصراع الوقود اللازم لأقوى أشكال الخيال الفني، وقد تركت الحرب الإسرائيلية الدامية وغير المسبوقة على المدنيين في قطاع غزة، بصمتها في الشوارع بمختلف أنحاء العالم، إلى جانب القلوب والعقول.

وبالرغم من دعم وتأييد الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لإسرائيل في حربها ضد المدنيين في قطاع غزة، إلا أن شوارع أوروبا والعالم قد شهدت خلال الأسابيع الماضية مظاهرات منددة ورافضة للحرب، وهو ما انعكس فنيا أيضا من خلال جداريات وفسيفساء ولوحات وملصقات سياسية.

تعد أوروبا موطنًا لبعض فناني الشوارع الأكثر جرأة في العالم، وفقا لموقع شبكة يورونيوز، بدءًا من فنان الشارع البريطاني الشهير بانكسي، إلى رسام الجداريات الإيطالي الاستثنائي بلو، والذين لطالما لفتوا الانتباه إلى القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال أعمالهم الفنية.

وبحثت يورونيوز في تقرير لها، أمس السبت، في كيفية تفاعل بعض فناني الشوارع في جميع أنحاء أوروبا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

