كيف تفاعل فنانو الشارع الأوروبيون مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟



ربما يكون تأثير الأعمال الفنية الصادقة في تعبيرها عن القضايا والأحداث، أقوى بمراحل من صور القتل والدمار التي يخلفها طغيان بني الإنسان، وقد يرجع ذلك إلى قدرتها على توصيل الرسالة دون آلم، وإصابة الهدف بنوع من الرحمة، بما يكفي لتستوعبها عقول قد لا ترى الحقيقة تحت وطأة القسوة.

ودائمًا ما توفر الحرب والصراع الوقود اللازم لأقوى أشكال الخيال الفني، وقد تركت الحرب الإسرائيلية الدامية وغير المسبوقة على المدنيين في قطاع غزة، بصمتها في الشوارع بمختلف أنحاء العالم، إلى جانب القلوب والعقول.

وبالرغم من دعم وتأييد الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لإسرائيل في حربها ضد المدنيين في قطاع غزة، إلا أن شوارع أوروبا والعالم قد شهدت خلال الأسابيع الماضية مظاهرات منددة ورافضة للحرب، وهو ما انعكس فنيا أيضا من خلال جداريات وفسيفساء ولوحات وملصقات سياسية.

تعد أوروبا موطنًا لبعض فناني الشوارع الأكثر جرأة في العالم، وفقا لموقع شبكة يورونيوز، بدءًا من فنان الشارع البريطاني الشهير بانكسي، إلى رسام الجداريات الإيطالي الاستثنائي بلو، والذين لطالما لفتوا الانتباه إلى القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال أعمالهم الفنية.

وبحثت يورونيوز في تقرير لها، أمس السبت، في كيفية تفاعل بعض فناني الشوارع في جميع أنحاء أوروبا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

Is this a new #Banksy on Marylebone Road? The mural emerged this week just by the Edgware Road flyover and depicts three people unplugging an industrial machine spraying the phrase “another world is possible”. A moon and “The art of BA_ _ _ _?” also appeared this morning. pic.twitter.com/XmROl4gwqM — Marble Arch London (@MarbleArchLDN) October 12, 2023

- عالم آخر ممكن "لندن، المملكة المتحدة"

في أوائل أكتوبر الماضي، لم يكن مفاجئًا عندما ظهرت لوحة جدارية تشبه أعمال بانكسي على حائط في طريق إدجوير الرئيسي بلندن، استغرق الأمر مجرد ذكر اسم الفنان "الاسم المستعار" لجعل الصحافة تتقاطر على المكان وسط احتشاد الجمهور من عشاق الفنان، وفقا ليورونيوز.

تُظهر اللوحة الجدارية 3 أفراد يسحبون ذراعًا آلية بالحبال، مصحوبة بعبارة كتبت بالرش Another world is possible "عالم آخر ممكن"، هو أسلوب بانكسي بشكل لا لبس فيه، بحسب يورونيوز، لكن هل الفنان المراوغ نفسه وراء هذا الإبداع الجديد؟ وهل هي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أم بالأحرى تعليق على التأثير الزاحف للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المجتمع؟

لا أحد يعرف على وجه اليقين لأن بانكسي لم يرد بعد، ولكن نظرًا لتوقيت ظهور القطعة الفنية، واهتمام بانكسي بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد ربط البعض ذلك بالحرب الدائرة، واعتبروها تعليقًا على "النظام العالمي الحالي".

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- #قاوموا_الاحتلال "نابولي، إيطاليا"

المصور والفنان الإيطالي الحائز على عدد من الجوائز، إيدواردو كاستالدو، صنع لنفسه اسمًا باعتباره مؤيدًا متحمسًا للقضية الفلسطينية، مستخدمًا أعماله الفنية لرفع مستوى الوعي بمحنة الشعب الفلسطيني.

وبالتالي، وفقا ليورونيوز لم يستغرق الناشط البالغ من العمر 46 عامًا، سوى القليل من الوقت لحشد موارده الإبداعية، وأعاد تصميم إعلان "Just Do It" لشركة نايكي إلى ملصق مؤيد للفلسطينيين بعنوان #ResistTheOccupation، محولا لاعب كرة السلة الأمريكي ديمار ديروزان، إلى مقاتل شوارع فلسطيني، وكرة السلة إلى زجاجة مولوتوف.

إلا أن العمل الفني لكاستالدو المثير للجدل وفق يورونيوز، قد توقف بعد اقتياده إلى مركز الشرطة، ليكشف فيما بعد تعرضه للاستجواب لمدة 4 ساعات وغرامة قدرها 400 يورو، وينشر الفيديو على حسابه على إنستجرام، إلى جانب بيان ينتقد الحرب الإسرائيلية على غزة.

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- سرقة الأرض باسم الإله "بيرغن، النرويج"

قطعة فنية رقيقة لزهور مرسومة في مدخل كلاسيكي وسط مدينة بيرغن النرويجية "بوابة فوسوينكلز"، تبدو خالية من أي دلالات سياسية صارخة، هذا ما تكشفه النظرة السريعة للجدارية التي رسمها فنان الشارع والنحات النرويجي AFK اختصار لـ"Away from [the] Keyboard"، لكن المتمعن بدقة للجدارية ستفاجئه نغمات أكثر كآبة مخفية، للأسلاك الشائكة وألواح الخرسانة المتكسرة والجماجم صورة للمعاناة والخراب، يقطر الطلاء من زنابقها البيضاء المبهجة، جدارية تبكي، تمثل وفق يورونيوز البراءة المفقودة والبعث من جديد.

وفي منشور على موقع إنستجرام، قال AFK: "على المستوى الفردي، قد يتوقع المرء أن يكبر الطفل الذي يتعرض للإساءة بحساسية شديدة تجاه مشاعر وألم الآخرين، ولكن في أغلب الأحيان يحدث العكس: يصبح المعتدى عليه، معتديا هو الآخر، وبالمثل يمكن لمجموعات من الناس أن تتفاعل مع صدماتها التاريخية التي تنتقل عبر الأجيال.. من المحبط أن نشهد أن نفس حقوق الإنسان الأساسية التي حرم منها الشعب اليهودي في السابق، تُنكرها الآن دولة إسرائيل على الفلسطينيين".

وتابع، "قد اشتدت هذه القيود منذ خطيئة إسرائيل الأصلية: نكبة عام 1948، التي شكلت ظلمًا فادحًا عندما تم تهجير 700 ألف فلسطيني قسراً من منازلهم".

وبعد مرور 75 عاما، من المحتمل أن نشهد طرد مليوني شخص آخرين، كم عدد المتطرفين/الصدمات الجديدة التي سيتم خلقها من خلال هذا الإجراء؟.

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- السلام من فضلك "Peace.. Please"

تقف فتاة صغيرة ملفوفة بالعلم الفلسطيني أمام جدار متصدع، مكتوب عليه كلمة "سلام"، تقف على أطراف أصابعها، وتضيف حرفي "L" و"S"، لتحول الكلمة إلى "من فضلك".

إنها صورة مؤثرة، ولا شك أنها ستجذب انتباه أي من المارة، ورغم ذلك، لا يمكن العثور عليها في أي شارع، فهي أحد أشكال فن الشارع الرقمي، وهو أحدث إبداعات الرسام الإيطالي ديدو - Dido المقيم في روما - وقد اكتسب بالفعل اهتمامًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبتكر الرسام الصاعد محاكاة لفن الشارع، وينشرها على حسابه على إنستجرام، وفي حين أن العديد من لوحاته ليست سياسية بشكل صريح، لكنه أحيانا يقوم بإقحام بعض المواضيع الاجتماعية في عمله، من تغير المناخ إلى أزمة تدفق المهاجرين لأوروبا.

وعلى الرغم مما قد يبدو كرسالة مؤيدة للفلسطينيين ظاهريًا، وفقا ليورونيوز، لكن ديدو حرص على التأكيد أن أعماله الفنية تهدف إلى التركيز على تجارب ضحايا الحرب أكثر من أي آراء سياسية، قائلا: "لا أعتقد أن هناك موقفًا يمكن اتخاذه سوى موقف الضحايا".. "بقدر ما أتفق مع القضية الفلسطينية، لا ينبغي تفسير هذا العمل على أنه احتجاج ضد إسرائيل، بل ضد أي نوع من الحرب والعنف".

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- السلام والحب "رافينا، إيطاليا"

نادرًا ما تتردد كلمات الفسيفساء، والقضية الفلسطينية، وبانكسي معا في نفس الوقت، لكن أحد فناني الشوارع الإيطاليين نجح في جمعها معا في نسخة جديدة من الفسيفساء لجدارية بانكسي الشهيرة بالضفة الغريبة المحتلة.

جيوفاني ماجنولي، المعروف باسم "Refreshink"، هو فنان شارع إيطالي نشط منذ التسعينيات، وتكريمًا لاستنسل "قاذف الزهور" الشهير لبانكسي، وهي لوحة جدارية عام 2003 في الضفة الغربية، قرر جيوفاني إنشاء نسخته الخاصة، "السلام والحب"، على شكل فسيفساء، ويمكن العثور على أعمال جيوفاني الفنية في متحف رافينا - وهي مدينة شمال إيطاليا المصنفة من قبل اليونسكو وتشتهر بالفسيفساء البيزنطية الرومانيسكية إلى جانب معرض نصف سنوي لأعمال الفسيفساء.