مسئول بسلاح الجو الأمريكي: التايوانيون مستعدون للقتال ضد غزو صيني

ذكر مسئول بسلاح الجو الأمريكي، أن التايوانيين يستعدون للقتال، في صراع عبر المضيق، إذا حصلوا على التدريب والمعدات المناسبة.

يأتي ذلك في تصريحات أدلى بها جيمي تشين، مدير شئون تايوان وجمهورية الصين الشعبية، الذي زار مؤخرا تايوان، لتفقد آراء الشعب حول هجوم صيني على تايون ورغبتهم في القتال، حسب موقع "تايوان نيوز" اليوم الأحد.

وفي مقال نشره معهد تايوان العالمي، قال إن معظم الرجال، في سن الخدمة العسكرية، الذي تحدث معهم، أعربوا عن استعدادهم للقتال حتى النهاية، إذا تم تزويدهم بالتدريب والمعدات اللازمة للدفاع عن أنفسهم.

وأضاف أن المجندين الشباب، الذي تحدث إليهم قالوا إن التدريب القتالي التكتيكي أو العملياتي قليل للغاية، وبدلا من ذلك تم تكليف الجنود بمهام إدارية تافهة.

وتابع أنه على الرغم من ذلك، كانت روحهم القتالية عالية للغاية.

وقدر أن حوالي 70% سيبقون للدفاع ضد غزو صيني، بينما سيغادر 20%، تايوان، و10% سيستسلمون.