علق إبراهيم خريشة مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة مع برنامج "في المساء مع قصواء" عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، إن هذا التصريح أول اعتراف إسرائيلي بامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف أن مجلس الأمن يجب أن يتخذ إجراءات بحق إسرائيل، موضحا أن هناك خطرا يطال المنطقة والعالم في أعقاب هذا التهديد الإسرائيلي.

وأشار إلى أنّ خطر هذا المعسكر المتطرف لا يقتصر على غزة لكن الضفة الغربية محاطة بهذا الخطر، مشيرا إلى إقدام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على توزيع 20 ألف قطعة سلاح على المستوطنين.

ولفت إلى أن هذا الجنون يحتاج إلى بعض العقلاء، موضحا أن الولايات مشاركة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وكان إلياهو قد دعا لإلقاء قنبلة ذرية على غزة، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إيقاف عمله ضمن اجتماعات الحكومة.

ففي معرض رده على سؤال في مقابلة مع راديو «كول بيراما»، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة، قال إلياهو: «هذا أحد الاحتمالات».