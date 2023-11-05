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وزارة خارجية إسرائيل: العلاقات الدبلوماسية مع تركيا لم تتغير

تركيا وإسرائيل
تركيا وإسرائيل
تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 1:26 م | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 1:26 م

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياة، اليوم الأحد، أن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا لم تتغير على الرغم من الموقف، الذي اتخذته أنقرة، في الحرب في غزة وحقيقة أنه تم استدعاء السفير التركي، أمس السبت.

وقال حياة، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية "واي.نت"، اليوم الأحد، "يتعين أن نعيد التفكير في كيفية منع مثل هذه الأزمة".

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد ذكرت أمس السبت، إنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل احتجاجا على القصف الجاري حاليا على قطاع غزة المحاصر.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنه "بالنظر إلى المأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل مستمر، فقد تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب شاكر أوزكان تورونلار".


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