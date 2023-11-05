وزير النقل التونسي: بلادنا مستعدة لتقديم كل خدماتها لإعادة بناء شبكة النقل بفلسطين

قال وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، إن تونس حريصة على المشاركة في المؤتمر، بما يعكس إرادة قيادة البلدين والشعبين بما يساهم في خدمة البرامج لتنفيذ مشاريع مستدامة وخضراء في قطاع النقل.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، اليوم الأحد، أن تونس ثابتة على موقفها بدعم فلسطين من العدوان الغاشم، معلنا عن استعدادها لتقديم كل خدماتها وخبراتها في إعادة بناء كل ما دمره العدوان.

وأشار الوزير إلى الوعي بقيمة قطاع النقل التونسي، وتحديد ٤٧ مشروعا جاري تنفيذهم بقيمة ٢٠ مليار دولار لتحسين وتطوير البنية التحتية في تونس.