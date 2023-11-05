كشف الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن تدوين كل الوثائق التي وصلت المجلس بشأن ما يحدث في غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن المجلس يحقق في جرائم إسرائيل منذ عام 2018، منوها بأن الإجراءات الدولية تكون بطيئة في الأحوال العادية، لكنها مؤثرة في المجتمع الدولي.

وأضاف أنه حتى الآن لم تتقدم أي دولة للمحكمة الجنائية الدولية أو مجلس حقوق الإنسان على خلفية ما يحدث في غزة، مؤكدا أنه في حال تقدم أي دولة بطلب محاسبة إسرائيل سيُعقد المجلس خلال 48 ساعة.

ولفت إلى أن إسرائيل تريد إثارة الرعب لدى أهالي غزة لكي يتم تحقيق مخطط التهجير، موضحا أن فلسطين لم تقدم طلبا لانعقاد اجتماع طارئ بشأن غزة، وكذا المجموعتان العربية والإسلامية لم تتقدما بأي طلب لمحاسبة إسرائيل.

وذكر أن البرلمان الكويتي طلب القيام بما يلزم، بتقديم شكوى لدى الجنائية الدولية بشأن ما يحدث في غزة، مشيرا إلى أن قرارات إدانة إسرائيل غير ملزمة ولكن لها تأثير في المجتمع الدولي، هذا إلى جانب أن اعتراض إسرائيل وحلفائها لا يغير شيئا في إدانتها بالجرائم، ولا يوجد فيتو قدي يجري استخدامه ضد أي إجراءات لدى المجلس.