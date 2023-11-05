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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء الصين: نعمل على تعزيز فرص الانفتاح على السوق

د ب أ
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 9:31 ص | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 9:31 ص

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، إن الصين سوف تستمر في تعزيز فرص انفتاح أكبر على السوق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن تشيانج أدلى بهذه التصريحات في كلمته الرئيسية التي ألقاها خلال مراسم افتتاح معرض الصين الدولي السادس للاستيراد ومنتدى هونجتشياو الاقتصادي الدولي.

وأضاف أن لدى الصين عدد سكان يتجاوز 4ر1 مليار نسمة، ومجموعة متوسطة الدخل يبلغ عددها أكثر من 400 مليون شخص، ما يمثل إمكانية هائلة من حيث طلب السوق.

وذكر لي، أن الصين ترغب دائماً في مشاركة فرصها السوقية، قائلاً إن البلاد ستوسع نشاط الواردات، وتعزز التنمية المنسقة للتجارة في السلع والخدمات، وتنفذ القوائم السلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود، وتدعم الابتكار في أشكال ونماذج التجارة الخارجية، وتعزز التجارة الرقمية.

وقال تشيانج، إنه من المتوقع أن تصل واردات الصين من السلع والخدمات إلى 17 تريليون دولار أمريكي من حيث القيمة التراكمية في غضون الخمس السنوات القادمة.


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