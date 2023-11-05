الرئيس التنفيذي لهونج كونج يدين مشروع قانون أمريكي يوسع نطاق العقوبات عليها

أدان الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، مشروع قانون اقترحه نواب أمريكيون لفرض عقوبات على مسئولين وقضاة ومدعين عامين في هونج كونج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن نوابا في الكونجرس الأمريكي، دعوا في مشروع القانون، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على 49 شخصا قالوا إنهم قد يكونون مسئولين عن تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.

وأضافت بلومبرج، أن من بين هؤلاء الأشخاص وزير العدل بول لام، ورئيس المحكمة العليا في هونج كونج أندرو تشيونج، ومفوض الشرطة ريموند سيو.

وقال لي، للصحفيين، أمس السبت، إنه أدان مشروع القانون "بأشد العبارات الممكنة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وأصدرت حكومة هونج كونج، أول أمس الجمعة، بيانا تدين فيه الإجراء الذي اتخذه النواب الأمريكيون، قائلة إنها "تحتقر أي ما يسمى بالعقوبات، ولن تخضع للترهيب أبدا".

كما أدانت المحكمة العليا في هونج كونج مشروع القانون المزمع، قائلة في بيان أول أمس الجمعة، إنه "إهانة صارخة ومباشرة" لسيادة القانون.

يشار إلى أن لي هو واحد من 11 مسئولا فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات في عام 2020 في أعقاب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.