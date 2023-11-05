إصابة فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال واعتقال آخر في الخليل

أصيب مواطن فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، واعتقال آخر، في استهداف مركبتهما عند مدخل الخليل الشمالي.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة في منطقة راس الجورة مدخل مدينة الخليل الشمالي، ما أدى إلى إصابة أحد راكبيها ويدعى علي صابر الجعبري، بإصابة بالرأس، نقل على أثرها إلى مستشفى الميزان لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الراكب الثاني الذي كان بصحبته، دون معرفة هويته بعد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 14 مواطنا من الخليل، بينهم 10 عمال من قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم رامي الزعاقيق (20 عاما) من بلدة بيت أمر، وحسين الشواهين من بلدة يطا، وتيسير الجمل ونجله إياد، من مدينة الخليل، كما اعتقلت 10 من عمال قطاع غزة خلال اقتحام بلدة نوبا غرب الخليل.