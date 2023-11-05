القتال بين حماس والجيش الإسرائيلي في غزة يمتد إلى جنوب القطاع

قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده هاجموا مقاتلين من حركة حماس الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أطلق مسلحو حماس صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، وفقا للتقرير.

وبعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من إنطلاق الهجوم البري الإسرائيلي، اصطحب الجيش الإسرائيلي صحفيين إلى الجزء الشمالي المدمر من قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب، قام الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر بإبلاغ المدنيين في شمالي قطاع غزة بالهروب نحو جنوب القطاع الساحلي المحاصر من أجل سلامتهم، ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإنه على الأقل نفذ 700 ألف شخص ذلك بالفعل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيسمح خلال نافذة زمنية اليوم الأحد مجددا للمدنيين في قطاع غزة للفرار إلى الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي.

وسيسمح الجيش الإسرائيلي لحركة المرور في الطريق المؤدي الذي يربط الجنوب خلال مهلة لمدة أربع ساعات اعتبارا من الساعة 10 صباحا، وفقا لما نشرة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، ليل السبت. ونشر الجيش الإسرائيلي أيضا خريطة تظهر الطريق المحدد لذلك.

ومع ذلك هناك العديد من التقارير بشأن تعرض المدنيين الفارين للقصف في غارات جوية في أجزاء من قطاع غزة بعد أن أبلغهم الجيش الإسرائيلي بأنها ستكون آمنة.