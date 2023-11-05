القيادة المركزية الأمريكية: وصول مجموعة حاملة الطائرات أيزنهاور إلى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، وصول مجموعة حاملة الطائرات (أيزنهاور) إلى الشرق الأوسط لتعزيز الوجود الأمريكي بالمنطقة.



وقالت القيادة على منصة إكس، إن المجموعة تضم إلى جانب حاملة الطائرات، طراد الصواريخ (بحر الفلبين) والمدمرتين ماسون وجريفلي المسلحتين بصواريخ موجهة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.



كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن أواخر الشهر الماضي أنه وجه باتخاذ سلسلة خطوات إضافية لتعزيز وضع قوات بلاده بمنطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، تشمل تحريك المجموعة القتالية لحاملة الطائرات أيزنهاور إلى المنطقة المسئولة عنها القيادة المركزية.



ونقل بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن أوستن قوله إن هذه الخطوات "ستعزز جهود الردع وتزيد من حماية القوات الأمريكية بالمنطقة وتساعد في الدفاع عن إسرائيل".