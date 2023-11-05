أظهرت عريضة عبرية متداولة عبر موقع إكس (تويتر سابقا)، توقيع ١٠٠ طبيب إسرائيلي على طلب للجيش بضرب مستشفيات قطاع غزة، باعتبارها قواعد للإرهاب، وفق نص العريضة.



ونشرت الصحفية الفلسطينية منى عماري، عبر حسابها على موقع إكس، صورة من العريضة المكتوبة بالعبرية والموقع عليها من قبل ١٠٠ طبيب إسرائيلي، وجاء في نص العريضة أنه "لا ينبغي أن يحصل الإرهابيون علي أي أماكن آمنة".



وأضافت العريضة أن من يخلقون الإرهاب ويستفيدون من قيم الغرب لحماية المستشفيات، هم من يجلبون الدمار لأنفسهم، في تبرير للضربات السابقة للجيش الإسرائيلي على المستشفيات الفلسطينية.



وتابعت العريضة أنه "ليس على الفلسطينيين التمسك بقرون المذبح والاستفادة من حصانة المستشفيات لتحويلها إلى وكر للإرهاب".



وتعني عبارة التمسك بقرون المذبح، فعل يقوم به البعض للاحتماء بالمقدسات اليهودية فرارا من الأذى.



وتأتي العريضة المذكورة تزامنا مع استهداف الغارات الإسرائيلية عشرات المستشفيات الفلسطينية، وضرب قوافل الإسعاف المحملة بالمصابين.