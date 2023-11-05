الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة تحذران من تزايد انعدام الأمن الغذائي بأفغانستان

حذر برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، من تزايد حالة انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان، بحسب ما أوردته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد.

وأفاد بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بأن أفغانستان تعد واحدة ضمن 8 دول يواجه مواطنوها انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وجاء في البيان أنه "من المرجح أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة المتوقعة، بسبب الانخفاض المحتمل في التمويل الإنساني، وتأثيره المزعزع على وضع الاقتصاد الكلي الهش".

وأضاف البيان: "تعتبر أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وهايتي، وباكستان، والصومال، وسوريا، واليمن، نقاطا ساخنة تثير قلقا كبيرا جدا، وفي الدول أو الأقاليم المشمولة، من المتوقع أن تزداد حدة الظروف التي تهدد الحياة خلال فترة التوقعات".

وفي الوقت نفسه، قال بعض الناشطين الاقتصاديين، إن توفير فرصة العمل للمواطنين في الدولة، من شأنه أن يحل التحديات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي.