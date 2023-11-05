اتحاد المطارات الألمانية: لا يمكن توفير حماية بنسبة 100% للمطارات

أشارت تقديرات اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في)، إلى أن توفير حماية كاملة للمناطق الأمنية في المطارات أمر غير وارد.

وذكر الاتحاد أن طول السياج في المطارات الكبيرة يمكن أن يتجاوز 40 كيلومترًا، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا بوابات وأنظمة دخول يتعين أن تتيح المرور بسرعة لأسباب أمنية أيضا ومن ذلك على سبيل المثال لمرور قوات الإطفاء.

وتعليقا على اقتحام رجل مسلح لإحدى بوابات مطار هامبورج شمالي ألمانيا ودخوله إلى ساحة المطار، قال الاتحاد: "في هذه الحالات لا يمكن توفير حماية بنسبة 100% ضد الاختراق بالقوة الغاشمة".

وكان الرجل 35 عاما، اخترق الحواجز بسيارته عند مدخل مطار هامبورج مساء أمس السبت.

وأكد الاتحاد: "الإجراءات الأمنية التي يتخذها مشغلو المطارات بالتنسيق مع السلطات الإشرافية المسئولة والشرطة تتجاوز المتطلبات القانونية في كل المواقع في ألمانيا".

وقال الاتحاد، إنه إلى جانب الإجراءات الهيكلية تم إنشاء سلاسل إنذار تدخلت بشكل سليم في كل الحوادث التي حدثت حتى الآن.

وأضاف أن "حركة الطيران (في المطار) تم إيقافها على الفور بعد الدخول غير المصرح به، لم يقع ضرر للمسافرين والعاملين".