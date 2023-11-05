قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن مستقبل قطاع غزة أصبح أحد البنود التي تتحدث عنها الدبلوماسية العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه إذا الحرب في غزة بالقضاء على حركة حماس وهو أمر مشكوك فيه، فيما يكثر الحدث عما سيحدث في اليوم التالي.

وأشار موسى، إلى اتجاهات وآراء تتحدث عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، عليه أن يتسعد لتولي السلطة في قطاع غزة.

وتابع: «صحيح أن عباس لن يدخل على متن دبابة أمريكية (كما صرح الرئيس الفلسطيني)، لكنه قد يدخل القطاع على متن سيارة عليها علم فلسطين».

وشدد موسى، على أن مستقبل قطاع غزة لا يصح أن يناقش في أي مكان بغياب الفلسطينيين، سواء كانت هذه المناقشات في دولة عربية أو أجنبية.

وأكّد أهمية حضور منظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني،محذرا من أن مناقشة مستقبل غزة وحدها يعني انفصال مستقبل القطاع عن القدس وعن الضفة الغربية