فرض الاحتلال الإسرائيلي، على شبكة «CNN» تقديم كل المواد واللقطات التي يصورها طاقم الشبكة في قطاع غزة إلى الجيش؛ لمراجعتها مسبقًا قبل النشر.

وكتبت «CNN عربية»، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «بينما يحاول الجيش الإسرائيلي عزل غزة عن الجزء الجنوبي من القطاع، يعمل الصحفيون المرافقون له هناك تحت مراقبة القادة الإسرائيليين في الميدان، ولا يُسمح لهم بالتحرك دون مرافقة».

وأضافت: «وبموجب شرط دخول غزة ومرافقة الجيش الإسرائيلي، توجب على وسائل الإعلام تقديم جميع المواد واللقطات إلى الجيش الإسرائيلي لمراجعتها مسبقًا قبل النشر».

واختتمت: «وقد وافقت شبكة CNN على هذه الشروط لكي توفر لكم نافذة ولو محدودة لما يجري على الأرض».

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بينما يحاول الجيش الإسرائيلي عزل غزة عن الجزء الجنوبي من القطاع، يعمل الصحفيون المرافقون له هناك تحت مراقبة القادة الإسرائيليين في الميدان، ولا يُسمح لهم بالتحرك دون مرافقة.



وبموجب شرط دخول غزة ومرافقة الجيش… — CNN بالعربية (@cnnarabic) November 5, 2023

وسخر رواد منصة «إكس»، من قبول الشبكة الأمريكية لشروط الجيش الإسرائيلي، معتبرين أن الأمر سيؤدي إلى تقديم تغطية منحازة إلى «تل أبيب».

وتساءل البعض، قائلًا: «وأين حرية الإعلام من هذا؟»، ليتعجب الآخر: «أين النزاهة والشفافية والمصداقية؟!».