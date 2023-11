أوباما: الكل متورط فيما يحدث بقطاع غزة وما يحدث للفلسطينيين لا يحتمل

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن «الجميع متواطئ إلى حد ما فيما يحدث في قطاع غزة»، معتبراً أن «تصرفات حماس يوم 7 أكتوبر الماضي كانت مروعة»، لكنه أضاف أن «الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يحتمل».

وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار، حذر أوباما، في مقطع فيديو، نُشر السبت، من مقابلة أجراها مع برنامج Pod Save America على منصة X، من «تجاهل أسباب التعقيدات المتعلقة بعدوان إسرائيل على قطاع غزة».

وأكمل: «البعض لا يمكنه قول الحقيقة.. جميعنا متورطون، إذا كانت هناك أي فرصة لأن نكون قادرين على التصرف بشكل بنَّاء، فسيتطلب الأمر الاعتراف بمدى تعقيد القضية وبالأفكار التي قد تبدو متناقضة ظاهرياً».

وأمس الأول الجمعة، دعا «أوباما» الأمريكيين إلى «استيعاب الحقيقة الكاملة» المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

ووصل أوباما إلى البيت الأبيض، مقتنعا بأنه يمكن أن يكون الرئيس الذي سيحل الصراع المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه ترك منصبه بعد سنوات من الاحتكاك وانعدام الثقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي كان محبطا من الاتفاق النووي مع إيران، ومطالب أوباما بأن تعلق إسرائيل بناء المستوطنات الجديدة.

وفي تصريحاته الجمعة، التي ألقاها في تجمع لموظفيه السابقين في شيكاغو، أقر أوباما بـ«المشاعر القوية التي أثارتها الحرب»، وألقى باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في «تضخيم الانقسامات واختزال نزاع دولي شائك إلى شعارات».

