جرى تعيين نجل رجل الشيشان القوي، رمضان قديروف، آدم قديروف / 15 عاما/، رئيسا لجهاز أمن والده، حسبما ذكرت تقارير رسمية في الجمهورية الروسية اليوم الأحد.

وقال قائد قوات قديروف أخمات الخاصة، زاميد شالاييف، على تطبيق تليجرام اليوم الأحد، إن الشاب، الذي ضرب مؤخرا رجلا أعزل في السجن ودفعه على الأرض بركله يمثل "مثالا ساطعا" لجيله.

ونشر شالاييف صورة له وبجواره آدم قديروف. كما أشاد بالصفات القيادية للشاب، مسؤولون آخرون، ومن بينهم وزير الشرطة الوطنية أحمد دوداييف.

وكان رمضان قديروف نفسه في وقت من الأوقات، نائبا لرئيس الأمن لوالده، أحمد قديروف، الذي اغتيل في عام 2004.

وتقلد آدم قديروف العديد من الأوسمة، ويحمل لقب "بطل الشيشان" لضربه رجلا محتجزا بتهمة حرق القرآن.

ونشر رمضان قديروف، المتهم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل، مقطعا مصورا للهجوم معبرا عن فخره. وأثار المقطع حالة من الغضب بين بعض الروس. ولم يتعرض نجله لأي إجراءات جنائية.

وكان الضحية محتجزا في فولجوجراد لحرقه القرآن علانية وجرى تسليمه إلى السلطات في جمهورية الشيشان، التي غالبية سكانها من المسلمين.