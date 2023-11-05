قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن قطاع غزة يتعرض منذ ساعة لقصف مكثف في محيط المستشفيات.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أشهر معروف جثمان طفل فلسطيني شهيد، قائلا: «هذه هي الحقيقة التي يريد الاحتلال أن يغيبها عن العالم».

وأضاف أن كل ما قاله جيش الاحتلال عن وجود قادة المقاومة الفلسطينية أسفل المستشفيات محض ادعاءات وأكاذيب.

وتابع وهو يحمل جثمان الطفل: «هذه هي الأهداف العسكرية التي يستهدفها الاحتلال في قطاع غزة.. هذه هي غرف القيادة والسيطرة الموجودة تحت المستشفيات في قطاع غزة».

واستكمل: «هؤلاء هم من يقتلهم الاحتلال في الأنفاق، هؤلاء هم من يقول الاحتلال إنه يستهدف البنية التحتية للمقاومة في غزة.. هذه هي القدرات العسكرية للمقاومة والتي يحاربها الاحتلال في غزة».

وأشار إلى أن الاحتلال يدعي أن حربه مع حركة حماس وليست مع الشعب الفلسطيني، متسائلا: «أهذا الطفل هو حماس، أهذا يُشكل خطرا على دولة الاحتلال».

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قد ادعى أن حركة حماس تستغل المستشفيات لإخفاء مقارها ومنشآتها أسفل منها، وعرض صورا اصطناعية لتمرير إدعاءاته.