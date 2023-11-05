كوريا الجنوبية تشكل مجموعة عمل للسيطرة على الأسعار

أعلن مسئولون، اليوم الأحد، أن حكومة كوريا الجنوبية تعتزم تشكيل مجموعة عمل خاصة للتركيز على السيطرة على أسعار السلع الأساسية مثل اللبن والقهوة، وذلك على خلفية الارتفاع الأخير في أسعار السلع الغذائية.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية قالت إنه وفقا لمجموعة العمل، سوف يكون المسئولون الحكوميون مسئولين عن مراقبة أسعار كل سلعة من السلع الغذائية السبع الأساسية.



وقال مسئول من وزارة الزراعة "سوف نشكل مجموعة العمل بعد مناقشة ومشاورة داخلية مع الوزرات والأجهزة المعنية الأخرىمضيفا: "لن تكون مجموعة العمل كيانا طويل المدى ولكن بصفة مؤقتة حتى استقرار الأسعار".



وكانت بيانات مكتب الاحصاء الكوري الجنوبية قد أشارت إلى أن مؤشر أسعار الايس كريم بلغ 2ر15 % في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار اللبن والخبز بنسبة 3ر14% و5ر5% على التوالي.



وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو معيار رئيسي للتضخم، بنسبة 8ر3% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي.