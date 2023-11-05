رئيس وزراء سنغافورة يسلم السلطة إلى نائبه قبل الانتخابات العامة المقبلة

ذكر رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، أنه سيسلم السلطة إلى نائبه، لورانس وونج، قبل الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، موضحا أن المرحلة الانتقالية، ربما تأتي في وقت مبكر من عام 2024.

وأضاف رئيس الوزراء "71 عاما"، خلال مؤتمر للحزب الحاكم اليوم الأحد: "لدي ثقة كاملة في لورانس وفريقه وليس هناك أي سبب لتأجيل الانتقال السياسي"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتابع رئيس الوزراء: "بالتالي، أعتزم تسليم السلطة إلى لورانس قبل الانتخابات العامة المقبلة".

يذكر أن لي تولى رئاسة الوزراء، منذ حوالي عقدين من الزمن وأعلن حزب "العمل الشعبي" منذ فترة طويلة عن انتقال السلطة.

وأكد لي مجددا اليوم الأحد أن التزام حزب "العمل الشعبي" بالصدق والنزاهة، "هو أمر غير قابل للتفاوض على الإطلاق".