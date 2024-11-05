 الفلبين تستعد لمواجهة رابع إعصار خلال نحو شهر - بوابة الشروق
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الفلبين تستعد لمواجهة رابع إعصار خلال نحو شهر

مانيلا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 9:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 9:51 ص

تستعد الفلبين لمواجهة رابع إعصار خلال نحو شهر، مما يهدد بتفاقم خسائر المحاصيل التي بلغت ما لا يقل عن 5ر11 مليار بيسو (197 مليون دولار) هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيئة الأرصاد الفلبينية توقعت أن يؤدي إعصار ينشينج لهطول أمطار استوائية بكمية تصل إلى 200 مليمتر في إقليم كاجايان ابتداء من الخميس المقبل.

ويشار إلى أن المنطقة مازالت تغمرها المياه بسبب الأمطار الناجمة عن العواصف الأخيرة.

ومازالت جزيرة لوزون الرئيسية بالفلبين تتعافي من عاصفة ترامي الاستوائية التي ضربتها الشهر الماضي، وأودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص، وألحقت أضرارا بقطاع الزراعة تبلغ قيمتها 2ر6 مليار بيسو.

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