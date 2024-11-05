الداخلية القطرية: 51% نسبة المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة المواطنين الذين شاركوا في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية بلغت حتى الآن 51%.

ووفق وكالة الأنبءا القطرية ( قنا ) ، تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، بالتوقيت المحلي، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وطبقا للوكالة، شهدت لجان الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم لدولة قطر إقبالاً كبيراً من المواطنين المشاركين خلال الساعات الأولى منذ بدء عملية التصويت بتمام الساعة السابعة صباحًا.

وتوافد المواطنون على مقار الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في أجواء حماسية تؤكد حرص الجميع على إنجاح هذا الحدث واستشعار المسؤولية تجاه الوطن، وتعزيز نسيجه الاجتماعي في أبهى صورة وحلة.

وتوجه الناخبون في قطر اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة، للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.

وبدأت منذ صباح المشاركة في الاستفتاء، من خلال وسيلتين، الأولى عبر التصويت ورقيا بصناديق الاقتراع، أو إلكترونيا، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، والوسيلة الثانية التصويت "عن بعد" باستخدام تطبيق "مطراش 2" داخل الدولة وخارجها.

ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري في البلاد عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.