دعا المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنصاره إلى الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن طول الطوابير أمام مراكز الاقتراع، مع استمرار عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب على موقع "اكس" "الحماس للتصويت في أقصى درجاته... هذا يعني أن الطوابير ستكون طويلة! أريدكم أن تدلوا بأصواتكم مهما استغرق الأمر. ابقوا في الطابور".

وكتب يقول "الديمقراطيون الشيوعيون المتطرفون يريدون منكم أن تحزموا امتعتكم وتذهبوا إلى منازلكم".

كما دعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المواطنين إلى التصويت، وقالت على موقع "اكس" "اليوم هو فرصتكم الأخيرة للتأثير في هذه الانتخابات".