قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، من مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية.

وقال مراسل «التليفزيون العربي»، إن «طائرة مروحية إسرائيلية تشارك في سحب الجنود من مخيم الفارعة بالضفة الغربية»، وذلك حسبما أفادت الفضائية في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم من جهة حاجز الحمرا جنوب شرق طوباس، برفقة جرافتين عسكريتين، وانتشرت في أكثر من مكان وحي في المخيم، ونشرت قناصتها.

وقال رئيس اللجنة الشعبية، لخدمات مخيم الفارعة عاصم منصور، إن الاحتلال انتشر داخل شوارع المخيم، منذ منتصف الليلة الماضية، ويداهم المنازل ويستجوب السكان، ويعتدي على ممتلكات المواطنين، وشبكات المياه والصرف الصحي، والطرق الرئيسية والفرعية، وعلى أحد المساجد في المخيم.

وأضاف أن هذا الاقتحام هو الثاني عشر للمخيم خلال هذا العام، إذ خلف جراء هذه الاقتحامات المتكررة دمارا كبيرا في البنية التحتية، وممتلكات المواطنين.