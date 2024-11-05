وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على إرسال 7 آلاف إشعار تجنيد لليهود المتشددين

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين على إرسال سبعة آلاف إشعار تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع اليهودي المتشدد في البلاد.

وبموجب الترتيبات السياسية القائمة منذ فترة طويلة، كان يتم إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، والتي تعتبر إلزامية لمعظم الرجال والنساء اليهود. ومع ذلك، أمرت المحكمة العليا في إسرائيل في يونيو الحكومة ببدء تجنيد الرجال اليهود المتشددين في الجيش.

وتؤدي خطوة جالانت إلى زيادة التوترات مع ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يضم أحزابا متشددة تطالب بالاستمرار في إعفاء هؤلاء من الخدمة.

وأدت هذه الإعفاءات إلى استياء الكثيرين في إسرائيل. فبعد أكثر من عام من الحرب، تعاني موارد الجيش الإسرائيلي من الضغط، مما يجبر جنود الاحتياط على القيام بجولات متعددة من الخدمة. وتصاعد الغضب بعد مقتل المئات من الجنود.

وهناك حوالي 63 ألف طالب من اليهود المتشددين من المؤهلين للتجنيد. وأرسل الجيش إشعارات تجنيد إلى ثلاثة آلاف منهم خلال الصيف، لكن حضر بضع مئات فقط للتجنيد، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

ويستعد البرلمان الإسرائيلي للتصويت على مشاريع قوانين هذا الأسبوع تتعلق بالمنح المالية لليهود المتشددين الذين يرفضون الخدمة العسكرية. وصرح بعض أعضاء ائتلاف نتنياهو، بما في ذلك أعضاء من حزبه، أنهم يخططون للتصويت ضد هذا القانون.