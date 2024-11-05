بايدن وبلينكن يشيدان برئيسة مولدوفا المنتخبة ويدينان تدخل الكرملين

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن الفائزة المؤيدة لأوروبا في انتخابات مولدوفا، بينما انتقدا ما وصفاه بتدخل روسيا في الانتخابات، مشيرين إلى أن موسكو فشلت في ذلك.

وقال بايدن في بيان يوم الإثنين: "لمدة أشهر، سعت روسيا لتقويض المؤسسات الديمقراطية وعمليات الانتخابات في مولدوفا. لكن روسيا فشلت".

وتمت إعادة انتخاب مايا سندو يوم الأحد رئيسة للجمهورية السوفيتية السابقة بعد أن حصلت على 35ر55% من الأصوات في جولة الإعادة ضد المدعي العام السابق ألكسندر ستويانوجلو، الذي يُعتبر مرشحا مؤيدا لموسكو.

وتأتي إعادة انتخابها بعد أسبوعين فقط من تصويت المولدوفيين لصالح تضمين المسار المؤيد للاتحاد الأوروبي في الدستور.

وقال بايدن: "لقد انتصرت مولدوفا أمس، وفشلت محاولات الكرملين لتقويض إرادة الشعب المولدوفي".

وأشار إلى أن سندو هي أول رئيسة مولدوفية يتم إعادة انتخابها من خلال تصويت شعبي.

وأضاف: "نحن نشيد بشعب مولدوفا لالتزامه بالديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب، ولحماية انتخاباته من مستوى غير مسبوق من تدخل الكرملين".

كما ردد بلينكن تصريحات الرئيس الأمريكي ببيان مماثل.

وقال بلينكن: "لقد تحدث الشعب المولدوفي، إنه ينوي مواصلة الدفع بمسار أوروبي وديمقراطي، وتعكس مشاركته الكبيرة في هذه الانتخابات هذا الالتزام".

واتسمت عملية التصويت بمزاعم عن تدخل روسي من قبل سندو ومستشارها للأمن القومي ستانيسلاف سيكيريو. كما اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بالتدخل "غير المسبوق" في الانتخابات الأخيرة.

وتُعتبر مولدوفا، وهي دولة زراعية تقع بين رومانيا وأوكرانيا، مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا.