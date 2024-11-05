إيلون ماسك: ممثلو هوليوود يتعرضون للضغط لدعم كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية

قال إيلون ماسك إن ممثلي هوليوود يواجهون ضغوطا لدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس علنا ​​في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بسبب تهديدات بحرمانهم من المزيد من التصوير والعقود.

وصرح الملياردير ورجل الأعمال ماسك خلال مقابلة مع مضيف التلفزيون الأمريكي جو روغان: "يتلقى المشاهير مكالمة هاتفية من شخص ذا نفوذ في هوليوود يقول لهم: "كما تعلمون، سيكون أمرا رائعا حقا إذا دعمتم كامالا، على الرغم من أن هذا شأنك الخاص". وأضاف ماسك: "إن لم تفعل ذلك، فلن يتم الاتصال بك مرة أخرى، على الرغم من أنهم لن يخبروك بهذا مباشرة، لكن لن تكون هناك أفلام ولا حفلات موسيقية لك".

وكشف رجل الأعمال أن أولئك الذين يتصلون بممثلي هوليود لا يحاولون التهديد بشكل مباشر، بل على العكس من ذلك، يتحدثون بمودة ولطف شديدين. واختتم " ماسك " كلامه قائلا: "ليست هناك حاجة للتهديدات، فكل الممثلين يفهمون كل شيء جيدا"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وتشهد الولايات المتحدة اليوم الخامس من نوفمبر، انتخابات سيتم خلالها اختيار الرئيس وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأكمله، بالإضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين.

ويتنافس المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وممثلة الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم كامالا هاريس على منصب رئيس الدولة.

وكان ترامب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، حيث تولى منصبه من عام 2017 إلى 2021، ليخسر بعدها الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، بينما يحاول الآن العودة إلى البيت الأبيض. كما تشغل هاريس منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة منذ يناير 2021.