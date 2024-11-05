شولتس يقترح استضافة ألمانيا لأولمبياد 2040

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، مرة أخرى عن إعادة استضافة دورة الألعاب الأولمبية لألمانيا، حيث يرى أن عام 2040 يبدو تاريخا مثاليا لتحقيق ذلك.

وقال شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين: "في عام 2040، ستحتفل ألمانيا بالذكرى الخمسين لإعادة توحيدها.. ولا يمكن أن تكون هناك مناسبة أفضل من هذه لإقامة الأولمبياد في ألمانيا".

وأضاف: "لقد حان الوقت. لقد كانت هناك محاولات متكررة للاستضافة منذ إقامة أولمبياد ميونخ 1972.. في المرة القادمة، أعتقد أنه ينبغي أن ننجح الآن".

وفي الصيف الماضي، وقعت الحكومة على معاهدة أساسية مع الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، والمدن والمناطق المهتمة بالتقدم بطلب التنظيم.

وصرح شولتس: "حتى تكون الرسالة واضحة منذ البداية: الساسة يقفون وراء الألعاب الأولمبية في ألمانيا".

ومن جانبها، شددت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، على القيمة المضافة للألعاب الأولمبية لزيادة ممارسة الرياضة والاهتمام بها بين الشعب، واستشهدت بدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس كمثال على ذلك.

أكدت فايسر: "في فرنسا، سيتمكن جميع الأطفال في جميع المدارس من ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا في المستقبل. لقد تم استثمار الكثير من الأموال في المرافق الرياضية هناك".

وسيقرر الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية الخطوات التالية في جمعيته العمومية في السابع من ديسمبر القادم، ومن المقرر اختيار مقدم الملف العام المقبل.

وذكرت الحكومة الألمانية أنها سوف تساهم بمبلغ 95. 6 مليون يورو (57. 7 مليون دولار) في تكاليف الملف حتى عام 2027.

كانت دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بمدينة ميونخ عام 1972 هي الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا.

ومنذ ذلك الحين، فشلت عدة محاولات لاستضافة الألعاب، من بينها الأولمبياد الشتوي في ميونخ عام 2022 وأولمبياد هامبورج عام 2024 بسبب الاستفتاءات.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية لعام 2028 في لوس أنجليس الأمريكية، بينما تقام النسخة التالية عام 2032 في بريسبان الأسترالية، ولم يتم اختيار الدولة المضيفة لدورتي 2036 و2040 بعد.