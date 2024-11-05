﻿اعتقالات في بولندا بسبب متفجرات مموهة في طرود أرسلت إلى بريطانيا

أعلنت السلطات البولندية اعتقال أربعة أشخاص على خلفية "طرود تحتوي على متفجرات مموهة" ، تردد أنها أرسلت عبر شركات نقل البريد السريع إلى دول من بينها المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، اليوم الثلاثاء، عن مكتب المدعي العام الوطني في بولندا قوله، إن الاعتقالات تتعلق بإرسال طرود "اشتعلت تلقائيا، أو انفجرت، أثناء عمليات النقل البري والجوي" إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأضاف المكتب أن هدف المجموعة هو "اختبار قناة نقل مثل هذه الطرود، التي كان من المقرر إرسالها في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة وكندا".

وأفادت تقارير بأن "شرطة مكافحة الإرهاب تحقق فيما إذا كان جواسيس روس زرعوا قنبلة في طرد اشتعلت فيه النيران داخل مستودع تسليم بعد وصوله على متن طائرة إلى بريطانيا".

وكشفت أنباء أن فرق الإطفاء والموظفون تعاملوا مع حريق اندلع في مستودع شركة "دي إتش إل" في مينورث، قرب برمنجهام، يوم 22 يوليو الماضي.

ويعتقد أن الطرد، الذي تردد أنه كان يحتوي على جهاز حارق- وصل إلى مستودع " دي إتش إل" جوا، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الطائرة ومسار رحلتها.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب مساء أمس الاثنين، إن الاعتقالات التي أشارت إليها السلطات البولندية لم تتم في إطار تحقيقاتها.



