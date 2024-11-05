 ترامب يهاجم بيلوسي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: أرغب بوصفها بكلمة تبدأ بحرف B - بوابة الشروق
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ترامب يهاجم بيلوسي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: أرغب بوصفها بكلمة تبدأ بحرف B


نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 11:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 11:08 ص

قال الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، خلال التجمع الأخير لحملته الانتخابية لدورة 2024، إنه يريد أن يطلق على رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي كلمة "تبدأ بحرف B"، وذلك وفقا لما جاء في CNN بالعربية.

وقال ترامب عن بيلوسي قبل أن يُصدر صوت حرف الـB: "إنها شخص فاسد، إنها شخص سيء. إنها شريرة، مريضة، مجنونة".

وتابع الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية: "لا.. إنها كلمة تبدأ بحرف B لكن لن أقولها. رغم أنني أرغب بذلك"، ثم أتبع ذلك بضحكة رافقها تصفيق من الحضور.

ويهاجم ترامب بيلوسي باستمرار، ووصف مؤخرًا النائب الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا بأنها "عدو من الداخل".

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