عاد اسم وحدة بدر المقاتلة بجماعة حزب الله اللبناني للواجهة بعد محاولة إسرائيلية فاشلة للمرة الثانية لاغتيال قائد الوحدة أبو علي رضا، وهو على رأس مجموعة قتالية هامة في معركة الجنوب اللبناني.

وتستعرض جريدة الشروق نبذة عن وحدة بدر بعد ثاني محاولة اغتيال فاشلة لقائدها.

-موقعها

ويوضح موقع الخنادق عن وحدة بدر، أنها من بين 5 وحدات قتالية لحزب الله، كما إنها تتمركز شمالي نهر الليطاني، حيث تبعد تلك المنطقة عن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ30 كيلومترا، وتمتاز المنطقة بوجود مدينة صيدا إحدى المدن المحورية بالجنوب اللبناني.

كما نقلت قناة الجزيرة عن المحلل العسكري اللواء فايز الدويري، أن وحدة بدر تعمل كقوات نسق ثاني نظرا لتمركزها خلف النهر، بينما تكون مهمة المواجهة المتقدمة لوحدتي نصر وعزيز المتمركزتين جنوب الليطاني.

-مصنع القادة

وتميزت وحدة بدر بخروج قيادات شهيرة من صفوفها مثل، إبراهيم القبيسي قائد وحدة الصواريخ الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع، والقيادي أبو علي رضا والمرجح توليه قيادة وحدة الرضوان الخاصة بعد اغتيال قائدها إبراهيم عقيل.

-من هو أبو علي رضا؟

ويقود وحدة بدر القيادي أبو علي رضا وهو من قيادات الجيل الثالث لحزب الله، وبدأ عمله بالجهاز الأمني للحزب في التسعينيات، وتعرض لـ3 محاولات اغتيال فاشلة، أولاهم في التسعينيات بغارة إسرائيلية، وتكررت المحاولات في 29 أكتوبر الماضي بغارة استهدفت القيادي في الضاحية الجنوبية، ثم المحاولة الأخيرة في 4 نوفمبر، والتي نفي حزب الله أن تكون تسببت في مقتل القيادي.

يذكر أن أبو علي رضا يحرص على التخفي، إذ يرتدي قناعا يخفي وجهه في المقاطع المصورة التي يظهر بها خلال شرحه مجريات العمل القتالي بالجنوب اللبناني.