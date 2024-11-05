ولاية كارولينا الشمالية توضح خطوات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قالت هيئة الانتخابات الأمريكية بولاية كارولينا الشمالية، مساء الثلاثاء، إن النتائج غير الرسمية ستشمل 98% من الأصوات التي سجلت، والغيابية ستفرز لاحقا.

وأضافت: ندرك أن الولاية من بين الولايات الحاسمة في هذا السباق والعملية تجري بعدالة، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابعت: لا يمكننا إعلان النتائج كما في السابق قبل إغلاق مراكز الاقتراع.

وبدأت السلطات الأمريكية اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية خشية وقوع أعمال شغب من جانب مؤيدي المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يلمح إلى أن عدم إعلان نتائج الانتخابات الليلة يعني أنها لن تكون نزيهة.

وقد تم تفعيل الحرس الوطني في 18 ولاية، من بينها السبع المتأرجحة التي يتوقع أن تحسم نتيجة السباق إلى البيت الأبيض، مع تأكيد كثيرين أن إعلان نتيجة الانتخابات لن يكون ممكنا غالبا هذه الليلة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر قولها إن حملة ترامب تدرك أن نتائج الانتخابات لن تعلن على الأرجح هذه الليلة.