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سي إن إن: تهديدات تعيق التصويت مؤقتا في جورجيا

هدير عادل
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 6:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 6:26 م

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئولين محليين قولهم إن تهديدات غير موثوقة عرقلت التصويت بمركزي اقتراع في جورجيا، صباح اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم سيسعون للحصول على أمر محكمة لتمديد ساعات التصويت.
وقالت نادين ويليامز مدير الانتخابات والتسجيل في مقاطعة فولتن، إنه تم الإبلاغ عن تهديدات غير موثوقة بشأن قنابل، الأمر الذي أدى إلى إخلاء مؤقت لموقعين في المقاطعة لنحو 30 دقيقة.
وأصافت: "لحسن الحظ عاد الموقعان للعمل مجددا وجميع مواقع التصويت آمنة مع وجود أمني نشط".
وأشارت إلى أن مسئولي المقاطعة يسعون للحصول على أمر محكمة لإبقاء الموقعين مفتوحين حتى وقت متأخر قليلاً الليلة.
وقال توري كوبر، متحدث باسم إدارة شرطة جنوب فولتن إن إدارة شرطة المدارس بالمقاطعة تلقت معلومات، صباح الثلاثاء، تفيد بأن بعض المدارس ستتلقى تهديدات بوجود قنابل قرابة الساعة الثامنة والربع صباحا.

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