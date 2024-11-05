الإذاعي عبد الحميد القناشي رئيسا للجنة التراث في مطروح بقرار من المحافظ

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، تكليف الإذاعي عبد الحميد القناشي برئاسة لجنة التراث بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح، في بيان اليوم، تقديم كل الدعم لجهود اللجنة وتحقيق المستهدف من إنشائها خاصة التنسيق على مستوى محافظة مطروح لجمع التراث المادي واللامادي لبادية مطروح، وواحة سيوة، مع ما تزخر به مطروح من تراث تاريخي وثقافي متعدد، والعمل على حفظ التنوع الثقافي المميز لها، والإسراع في عمليات توثيقه؛ لتبقى للأجيال القادمة مما يساعد في حفظ تاريخ المحافظة.

من جانبه أكد عبد الحميد القناشي، رئيس لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي، ورئيس إذاعة مطروح السابق، بذل أقصى جهد مع اللجنة لوضع آلية عمل نحو الإسراع في حصر وحفظ التراث بمطروح بشكل ممنهج وعلمي؛ لجمع مادة تراثية تبقى في ذاكرة أبناء المحافظة.



ويأتي ذلك بعد اعتذار الدكتور حمد خالد شعيب، عن رئاسته لجنة التراث، وترشيح رئيس إذاعة مطروح السابق لرئاسة اللجنة طبقاً للائحة العمل باللجنة المعتمدة حتى انتهاء الدورة الأولي لرئاسة اللجنة.