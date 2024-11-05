لن يظهر اسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بطاقات الاقتراع، اليوم الثلاثاء، بينما ينتظر معرفة ما إذا كان البلد سيقرر إرسال سلفه دونالد ترامب أم خليفته المختارة كامالا هاريس إلى البيت الأبيض العام المقبل.

وتوارى بايدن عن الأنظار نسبياً خلال الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن يفعل المثل، اليوم – الذي يوافق يوم الانتخابات، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال مسئول في البيت الأبيض لـ"سي إن إن" إن بايدن والسيدة الأولى جيل سيتابعان نتائج الانتخابات من مقر إقامتهما في البيت الأبيض مع المساعدين وكبار موظفي البيت الأبيض.

ومن المتوقع، أن يتلقى بايدن، الذي لا توجد أية فعاليات عامة مقررة على جدوله، تحديثات بانتظام بينما يمضي سباق الرئاسة قدماً في شتى أنحاء البلاد.

وتبدو الانتخابات اليوم مختلفة تماماً عما تصوره بايدن قبل بضعة أشهر عندما أمل أن ينتخبه الأمريكيون لولاية ثانية في البيت الأبيض – ويمكن للنتيجة أن تساعد في تحديد كيف ستكون ذكرى الرئيس.

وكان بايدن، قد واصل التحذير مما قد تعنيه فترة رئاسية ثانية لدونالد ترامب على البلاد. وبحسب "سي إن إن"، فقد عمل البيت الأبيض على حماية بعض من أبرز إنجازاته حال فوز ترامب وسعيه لإلغاء العديد من إرث رئاسته.