سول: قرار الصين إعفاء مواطني كوريا الجنوبية من التأشيرات يعزز العلاقات الثنائية

رحبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، بقرار الصين إعفاء مواطني البلاد من تأشيرة الدخول، قصيرة الأجل، وقالت إن ذلك من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في إعادة تنشيط الزيارات على مستوى الشعبين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن المتحدث باسم الخارجية الكورية في سول لي جاي وونج قوله في مؤتمر صحفي ، إن كوريا الجنوبية تتوقع أن تشكل زيادة حجم التبادل بين مواطني الشعبين أيضا مساهمة مهمة في تعزيز المشاعر الودية بين كوريا الجنوبية والصين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت في وقت سابق أنها ستمدد الإعفاء من تأشيرة الدخول لمواطني تسع دول أخرى، من بينها كوريا الجنوبية والنرويج وفنلندا.

وقالت الوزارة إنه بدءا من الثامن من نوفمبر، سيُسمح لمواطني هذه الدول التي تضم أيضا سلوفاكيا والدنمارك وأيسلندا واندورا وموناكو وليختنشتاين، بدخول الصين لأغراض العمل أو السياحة أو الزيارات العائلية أو العبور لمدة تصل إلى 15 يوما دون تأشيرة.

وأعلنت أن القرار ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2025.