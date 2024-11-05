بلينكن يبحث مع رئيس الوزراء العراقي جهود إنهاء الحرب على غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أجرى اتصالًا هاتفيًا أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأضاف في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن «الجانبين ناقشا الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين».

وأشار إلى أن بلينكن والسوداني ناقشا الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل في لبنان؛ يضمن عودة المواطنين على جانبي الخط الأزرق إلى ديارهم.

ودعا بلينكن، الحكومة العراقية إلى «الوفاء بالتزاماتها بحماية الموظفين الأمريكيين، وملاحقة المسئولين عن الهجمات على الموظفين الأمريكيين في العراق وسوريا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران».

وأكد الوزير الأمريكي أهمية عدم جر العراق إلى صراع إقليمي، مشددًا على «ضرورة أن يمارس العراق سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه».

وتعهد الجانبان في نهاية الاتصال بمواصلة المشاورات بشأن القضايا الإقليمية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق.