الداخلية القطرية: نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية بلغت 72%

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية بلغت، حتى الساعة الثالثة عصرا، 72 بالمئة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قطر»، تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وبدأت منذ صباح اليوم عملية المشاركة في الاستفتاء، وذلك من خلال وسيلتين: الأولى عبر التصويت ورقيا بصناديق الاقتراع، أو إلكترونيا، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، والوسيلة الثانية التصويت «عن بعد» باستخدام تطبيق «مطراش 2» داخل الدولة وخارجها.