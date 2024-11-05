روسيا ترسل طائرة محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

وصلت طائرة روسية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز «إي إل-76» محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار بيروت الدولي صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأنه بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزارة الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف، أوصلت طائرة خاصة أكثر من 19 طنًا من الشحنات الإنسانية، شملت أدوية والضروريات الأساسية.

وصول طائرة مساعدات روسية إلى لبنان 🇷🇺🇱🇧



وصلت طائرة روسية من طراز "إي إل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار بيروت الدولي صباح اليوم الثلاثاء. pic.twitter.com/FKEwUkqFn3 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 5, 2024

وبداية أكتوبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية «محدودة» جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ«حزب الله»، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد، وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.