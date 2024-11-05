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قالت وكالة «أسوشيتيد برس»، إن الشرطة الأمريكية عززت الإجراءات الأمنية في العاصمة واشنطن، خوفا من اندلاع أعمال عنف وشغب.

وأوضحت الوكالة أن السلطات في العاصمة نشرت قوات أمنية إضافية، ووضعت حواجز حديدية حول البيت الأبيض، ومقار حكومية أخرى، تحسبًا لأي اضطرابات قد تحدث بسبب الانتخابات الرئاسية.

وقالت عمدة واشنطن موريل باوزر، إن «قسم الشرطة يعزز أيضًا وجوده في المناطق التجارية بجميع أحياء المدينة الثمانية».

وسعت رئيسة شرطة العاصمة باميلا سميث، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إلى طمأنة سكان المدينة بأن «إدارتها مستعدة للتعامل مع أي تطورات تشهدها الانتخابات».

وأضافت: «سنواصل العمل على مدار الساعة للحفاظ على أمن واشنطن العاصمة، والحفاظ على سلامة سكاننا».

وتشهد الولايات المتحدة اليوم الخامس من نوفمبر، انتخابات سيتم خلالها اختيار الرئيس وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأكمله، بالإضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين.

ويتنافس المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وممثلة الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم كامالا هاريس، على منصب رئيس الدولة.

وكان ترامب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، حيث تولى منصبه من عام 2017 إلى 2021، ليخسر بعدها الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، بينما يحاول الآن العودة إلى البيت الأبيض. كما تشغل هاريس منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة منذ يناير 2021.