جالانت: الخلافات مع نتنياهو حول التجنيد وإعادة الأسرى والتحقيق سبب إقالتي من منصب وزير الدفاع

قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال من حكومة الاحتلال، يوآف جالانت، إن «قرار الإقالة يأتي بعد عدة إنجازات لم يكن لها مثيل في تاريخ إسرائيل للجيش، والشاباك، والموساد»، متابعا: «ضربنا غزة ولبنان، وقضينا على الإرهاب، ووجهنا -لأول مرة- ضربة دقيقة قاتلة لإيران»، على حد قوله.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم: «أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أن أولويتي -طوال 50 عاما من حياتي- هي إسرائيل وجيش الدفاع، وأنا فخور بإنجازات المنظومة الأمنية، وأمن إسرائيل كان وسيبقى مهمة حياتي».

وتابع: «منذ السابع من أكتوبر، ركزت على مهمة واحدة، هي تحقيق الانتصار في الحرب». مضيفا أن هذه الإقالة تأتي كنتيجة للخلافات على 3 قضايا: الأولى، الموقف الثابت من أن «كل من هو موجود في جيل التجنيد يجب أن يتجند، وعليه أن يخدم في جيش الدفاع، ويدافع عن إسرائيل».

وواصل: «لقد فقدنا في الحرب المئات من الجنود المحاربين، نساء ورجالا، ونحمل على ظهورنا آلاف المصابين، والحرب مستمرة، خاصة وأن السنوات المقبلة سيكون هناك تحديات مركبة، وحروب، وعلينا أن نكون مستعدين».

وأكمل: «ممنوع أن يمكن لقانون أن يمر في الكنيست، ويعفي آلافا من المواطنين من تحمل العبء»، مضيفا أن «السبب الثاني التزامنا الأخلاقي والقيمي لإعادة أبنائنا وبناتنا المخطوفين في أسر حماس بسرعة، وهذا الأمر يمكن تحقيقه بالتنازلات، بعضها مؤلم، وإسرائيل تعرف كيف تواجه هذه التنازلات، وجيش الدفاع يعرف كيف يؤيدها أمنيًا».

وأوضح أن «السبب الثالث هو الحاجة إلى استخلاص العبر من خلال إجراء تحقيق منهجي على المستوى السياسي والأمني والعسكري لمعرفة الحقيقة، واستخلاص العبر بلجنة تحقيق رسمية»