إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يسحب عدة ألوية من جنوب لبنان

أفاد موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، بأن الجيش الإسرائيلي سحب عدة ألوية من جنوب لبنان لإجراء «تدريبات تنشيطية»، حيث من المتوقع أن تستمر العملية لعدة أسابيع أخرى.

ونقلت «روسيا اليوم» عن الموقع العبري قوله، إن سحب الألوية يأتي على خلفية تقييم المسئولين المشاركين في المفاوضات؛ من أجل التوصل إلى تسوية في الشمال، بأن التوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أسبوع ونصف إلى أسبوعين.

ويتوقع الموقع العبري استمرار العمليات البرية لبضعة أسابيع أخرى، فيما ينتظر الجيش الإسرائيلي قرارا من المستوى السياسي.

وأضاف: «في الطريق إلى التسوية، تم إحراز تقدم في المحادثات، خاصة فيما يتعلق بصياغة الوثيقة الجانبية التي سترافق الاتفاق، والتي ستضمن حرية العمل العسكري لإسرائيل جنوب لبنان في حالة فشل آلية إنفاذ وقف إطلاق النار».

ووثقت صور الأقمار الصناعية من قريتي ميس الجبل وعيتا الشعب في جنوب لبنان والقريبتين من الحدود مع إسرائيل، الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن جيش الاحتلال يعمل على تفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات لبنانية، وذلك في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عمومًا، والجنوب خصوصًا.

وأشار مراسلها في صور، اليوم الثلاثاء، إلى مسح وتدمير منازل أكثر من 37 بلدة، وتدمير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، قائلًا إن «الأمر يحدث في منطقة في عمق ثلاث كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام».