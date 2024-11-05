محافظ الغربية: حملات تفتيشية يومية على المخابز لتقديم رغيف خبز جيد للمواطنين

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات اليومية على جميع مخابز مراكز ومدن الغربية لإحكام الرقابة على المخابز البلدية لضبط مخالفات تهريب الدقيق المدعم، مشيرا إلى التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، موضحا أن المواطنين يمثلون عيون الرقابة، من خلال تقييمهم لآداء الخدمة التموينية المقدمة لهم.

يأتي ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومديري مديريات الصحة والتموين، ومباحث التموين، وسلامة الغذاء، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين،

وتمكنت الحملة من تحرير 20 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة، كما حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية محضرين لمخبزين بقرية الجميزة نقص وزن، ومحضر لمخبز بقرية منية البندرة نقص وزن، ومحضر لمخبز بقرية البندرة عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر لمخبز بقرية البندرة عدم وجود لوحة التشغيل.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر نقص اشتراطات صحية، كما حررت هيئة سلامة الغذاء 5 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأِشار الجندي، إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين، بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز من حيث الجودة والصلاحية، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام 01550502836، 01550502834، 01550502837، أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233.