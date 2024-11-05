ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي حيث ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد إلى 52 نقطة مقابل 3ر50 نقطة في سبتمبر السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء تحسن نشاط قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع معدل تدفق الأعمال الجديدة مما كان له تأثيره الجيد على ظروف الطلب والسوق.

كما سجل الطلب على صادرات الخدمات نموا قويا بفضل جهود تطوير الأعمال الناجحة وتزايد اهتمام الأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة بقطاع الخدمات في الصين.