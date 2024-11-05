بوتين: روسيا تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب كبيرة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن «بلاده تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط إلى حرب كبيرة».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء ذلك خلال تسلم بوتين، في الكرملين اليوم، أوراق اعتماد 28 سفيرًا أجنبيًا.

وشدد على أن «مفتاح الحل في الشرق الأوسط هو حل الدولتين».

وتوجه بحديثه إلى سفير إسرائيل، قائلًا إن «روسيا تحاول قدر المستطاع خفض التوتر في الشرق الأوسط، وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن «موسكو تظل ملتزمة دائما بمنطق التعاون المتبادل المنفعة مع الدول التي لا تسعى إلى المواجهة».

وأضاف: «هناك الكثير من المسائل المعقدة، لكننا منفتحون دائما على الحوار على أساس من الندية، وفي إطار القانون الدولي، واحترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية».